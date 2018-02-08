08.02.2018, Киев, Игорь Петров
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ЖКХ, Общество, Украина, Финансы

Правительство Украины пытается углем запудрить мозги населению


Стоимость услуг ЖКХ больше всего зависит от цены на газ, тогда как украинские власти власти отстаивают другую точку зрения.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В среднем счете за услуги больше всего денег тратится на оплату тепла. На двухкомнатную квартиру это 2700 грн. И если цена газа вырастет на 50%, то счет вырастет с 2700 до 4200 гривен. Это существенный рост. В основном это будет рост по отоплению и горячей воде», — сказал эксперт.

Он отметил, что при росте цены на газ в два раза стоимость услуг ЖКХ для бытового потребителя вырастет в 1,5 раза, тогда как при таком же росте стоимости угля – лишь на 2%, но при этом правительство пытается сместить внимание населения на рост цены угля.

«К сожалению, мы видим сознательную политику правительства, власти, на смещение акцентов совсем в другую сторону – уголь — это важно, газ мы переживем», — обратил внимание эксперт.

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