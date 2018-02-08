08.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Правительство Украины пытается углем запудрить мозги населению

Стоимость услуг ЖКХ больше всего зависит от цены на газ, тогда как украинские власти власти отстаивают другую точку зрения.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В среднем счете за услуги больше всего денег тратится на оплату тепла. На двухкомнатную квартиру это 2700 грн. И если цена газа вырастет на 50%, то счет вырастет с 2700 до 4200 гривен. Это существенный рост. В основном это будет рост по отоплению и горячей воде», — сказал эксперт.

Он отметил, что при росте цены на газ в два раза стоимость услуг ЖКХ для бытового потребителя вырастет в 1,5 раза, тогда как при таком же росте стоимости угля – лишь на 2%, но при этом правительство пытается сместить внимание населения на рост цены угля.

«К сожалению, мы видим сознательную политику правительства, власти, на смещение акцентов совсем в другую сторону – уголь — это важно, газ мы переживем», — обратил внимание эксперт.