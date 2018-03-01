01.03.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Украина

Правосеки грабят жителей Донбасса на незаконных блокпостах


Украинские полицейские уже вовсю пользуются новым законом о «реинтеграции Донбасса». На КППВ, подконтрольных Украине, они задерживают мирных граждан и изымают их личное имущество.

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Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские правоохранители уже успешно начали пользоваться неограниченными правами, предоставленными им государством. Так, на контрольном пункте въезда-выезда в районе населённого пункта Марьинка, украинские полицейские с пристрастием осуществляют досмотр личных вещей мирных жителей, въезжающих на оккупированную Киевом территорию. При этом «стражи закона» под надуманными предлогами забирают у людей понравившиеся им вещи», – сообщил Эдуард Басурин.

Также он отметил, что боевики «Правого сектора», официально не входящие ни в одну из силовых структур Украины, тоже посчитали, что государство разрешило им безнаказанно отбирать имущество граждан.

«На участке между населёнными пунктами Марьинка и Курахово украинские националисты на одной из просёлочных дорог организовали свой незаконный блок-пост, на котором останавливают гражданский транспорт и осуществляют досмотр водителей и пассажиров. Основанием для обвинения людей в пособничестве «сепаратистам» служит даже обнаружение у них сим-карт республиканского оператора связи. Там же, на месте, боевики «Правого сектора» предлагают за определенную сумму откупиться, во избежание «дальнейших проблем» с законом. А правоохранительные органы Донецкой области Украины покрывают рэкетиров», – добавил Басурин.

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