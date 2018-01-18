18.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Правосеки» сообщили о гибели боевика «Гайдамаки»

Запрещенная в РФ экстремистская организация «Правый сектор» сообщила о гибели боевика с позывным «Гайдамака». «После тяжелых ранений в боях на Донетчине в больнице 17 января умер друг «Гайдамака»… достойный Воин и ярый патриот», — говорится в сообщении.

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