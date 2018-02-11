11.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Православная мобилизация сорвала планы киевского режима

Атака на Десятинную церковь в Киеве, осуществленная правыми радикалами, получила неожиданный для власти отпор от прихожан УПЦ.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

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«Ситуация немного повернулась в другую сторону. Власть, запланировав такую масштабную атаку на церковь с целью мобилизации своего электората, конструирования нового врага, получила ответ от верующих и некоторую мобилизацию со стороны прихожан УПЦ, и в принципе добилась обратного эффекта», — полагает эксперт.

Она напомнила, что в качестве главного инструмента использовались радикалы из группировки С14, который во всех СМИ и экспертных кругах увязываются с действующей властью