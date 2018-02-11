11.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  748 просмотров
Общество, Религия, Украина

Православная мобилизация сорвала планы киевского режима


Атака на Десятинную церковь в Киеве, осуществленная правыми радикалами, получила неожиданный для власти отпор от прихожан УПЦ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

«Ситуация немного повернулась в другую сторону. Власть, запланировав такую масштабную атаку на церковь с целью мобилизации своего электората, конструирования нового врага, получила ответ от верующих и некоторую мобилизацию со стороны прихожан УПЦ, и в принципе добилась обратного эффекта», — полагает эксперт.

Она напомнила, что в качестве главного инструмента использовались радикалы из группировки С14, который во всех СМИ и экспертных кругах увязываются с действующей властью

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть