27.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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Правозащитник: Российские СМИ молчат о чудовищном обмане Украины

Сегодняшний обмен пленными превратился в чудовищный обман Украины, которая в последний момент отказалась освободить граждан России, несмотря на то, что накануне украинские суды вынесли вердикты, позволяющие выпустить их из-под стражи.

Об этом в своем блоге сообщает работающая в Киеве правозащитница Елена Бережная, приводя в пример судьбу гражданина РФ Евгения Мефедова, который более 3 лет находится за решеткой по обвинению в участии в событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

По ее словам, указание вернуть россиян за решетку поступило от вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Украинский омбудсмен Виктория Лутковская решила промолчать.

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«Евгения Мефедова из турбазы города Святогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных , кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей ! Спешат, пока разбираются международные институции!

Лутковская подыграла противоправным действиям Геращенко! Медведчук молча проглотил циничный обман! Это предательство! Все СМИ РФ в эйфории от успешного предпраздничного обмена! Позор и возмущение!» — пишет Бережная.