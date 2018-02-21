21.02.2018, Москва, Николай Кузнецов
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История, Криминал, Политика, Украина

«Правый сектор» четыре месяца сжигал тела погибших


Для сокрытия преступлений во время Евромайдана в 2014 году экстремисты из «Правого Сектора» первым делом захватили крематорий.  Об этом на телеканале «Россия-1» рассказал экс-нардеп Украины Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время «Евромайдана» в Киеве было около 100 снайперов, завезённых Пашинским, Турчиновым и Парубием. Нескольких из них спецподразделению «Альфа» удалось ликвидировать. «Правый Сектор» во время беспорядков в Киеве нёс большие потери. Заранее зная о том, что они будут терять своих людей, руководство националистической ячейки первым делом захватило крематорий на кладбище. Четыре месяца в нём они жгли непонятно кого», − рассказал он.

«Все сакральные жертвы на Майдане были выбраны не случайно: армянин Нигоян, за ним последовал белорус. Организаторы «Майдана» делали из них символы госпереворота, они планировали по такому же сценарию свергнуть власть в Белоруссии, Армении и ряде других стран СНГ, чьи представители вошли в так называемую «Небесную сотню», − подытожил экс-нардеп.

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