11.01.2018, Севастополь, Виктор Орлов

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Предложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев

Предложение российского президента Владимира Путина забрать в Одессу оставшиеся в Крыму корабли ВМС Украины следует воспринимать, скорее, как троллинг, рассуждает в своем блоге глава крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

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«По кораблям, а то ура-патриоты уже истерики начали. Их около пятидесяти. Сорок — металлолом полный, десять — экспонаты для музея. Четыре года без экипажей, поддерживали только плавучесть. Чемоданы без ручки. Дорого содержать и ремонтировать.

Боеприпасы никто отдавать не собирается, а их нет на Украине, купить невозможно. Таких боеприпасов нет на рынке. Чинить и перевооружать этот хлам — несколько бюджетов «незалежной».

Из плюсов. Освободятся причалы, бухты и личный состав, который не давал этому хламу утонуть. Бюджет ВСУ этим жестом «доброй воли» будет изрядно потрепан.

Мой прогноз — не будут забирать, денег нет и не известно», — пишет Крючков.