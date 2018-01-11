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Предложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев
Предложение российского президента Владимира Путина забрать в Одессу оставшиеся в Крыму корабли ВМС Украины следует воспринимать, скорее, как троллинг, рассуждает в своем блоге глава крымского корпункта НТВ Олег Крючков.
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«По кораблям, а то ура-патриоты уже истерики начали. Их около пятидесяти. Сорок — металлолом полный, десять — экспонаты для музея. Четыре года без экипажей, поддерживали только плавучесть. Чемоданы без ручки. Дорого содержать и ремонтировать.
Боеприпасы никто отдавать не собирается, а их нет на Украине, купить невозможно. Таких боеприпасов нет на рынке. Чинить и перевооружать этот хлам — несколько бюджетов «незалежной».
Из плюсов. Освободятся причалы, бухты и личный состав, который не давал этому хламу утонуть. Бюджет ВСУ этим жестом «доброй воли» будет изрядно потрепан.
Мой прогноз — не будут забирать, денег нет и не известно», — пишет Крючков.
Метки: ВМС Украины, Черноморский флот
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