15.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

1 501 просмотров

Представитель украинского омбудсмена призвал не запугивать Донбасс страшилками

У украинской власти нет чёткого понимания того, как именно осуществить возврат неподконтрольных территорий, а нынешняя политика, направленная на реинтеграцию Донбасса, не работает.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение во время пресс-конференции «Реинтеграция или изоляция Донбасса? Угрозы законопроекта №7163» заявил Михаил Чаплыга, представитель уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Михаил Чаплыга заявил, что Украина проигрывает войну с точки зрения пропаганды, а нынешняя политика государства направлена не на возвращение неподконтрольных территорий, а на их дальнейшее отторжение:

«С точки зрения работы пропаганды мы уже проигрываем. Если речь идёт про реинтеграцию не территории, а людей, надо действовать другими мерами. В рамках этого, возникает вопрос: Есть ли у нас чёткая конечная точка того, куда мы идём? Как мы видим ситуацию через год, через два? Есть ли вообще концепция этой самой реинтеграции? Говорят ли у нас вообще про это? Говорят ли о том, что мы сами называем коллаборантами тех учителей, которые остались там работать; рабочих пожарной службы?», – заявил Чаплыга.

Он подчеркнул, что та политика, которую сейчас проводит Украина по отношению к жителям Донбасса, не работает:

«Все эти страшилки «о злых украинцах» нужно убирать, просто потому, что, если люди будут запуганы, они будут бояться возвращения. Им всё время говорят: «Вот, придут злые украинцы, покупают вас». Если бы у нас была понятная и чёткая позиция государства в рамках какой-то концепции, проектов закона, которые бы показывали, как именно вернуться домой, что будет с теми судебными решениями, которые были вынесены непонятно какими судами, что будет с имуществом людей, как они будут возвращаться и многое другое. Вот когда все такие вещи будут обсуждаться, будут слышны разные позиции, тогда будет толк. Он будет тогда, когда правозащитное общество будет более убедительным в своих речах и политику смогут к нему прислушаться, когда народ поймёт, что политики точно также хотят мира, нормальных условий для жизни своих граждан, но у них такая работа. Когда государство перестанет воспринимать правозащитников как врагов, тогда у нас очень много проблем сразу решится нормальным способом без всякой политизации», – заявил он.