23.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Представитель Ватикана: Украинская власть пришла на крови, ведёт войну ради обогащения

«Украина – это прекрасный край, народ прекрасный, трудолюбивый, только ей не везёт с президентами, – заявил глава Одесско-Симферопольской диецезии Римско-католической церкви Бронислав Бернадский в интервью всемирному католическому радио «Мария».

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Интересно, что он упомянул добрым словом беглого президента Виктора Януковича: «Как бы там ни было, но при Януковиче в Николаеве нам отдали областной дом – более 500 квадратных метров. Сегодня же пишем, но никто не отвечает!».

Поэтому представитель Ватикана советует не верить напускной набожности политиков: «Они все показывают на публику: ходят в церковь, кланяются, молятся – это показуха». Их дети, напоминает глава украинской диецезии, «спокойно живут на Западе, пока их родители здесь продолжают нас грабить».

Латинский архибискуп считает, что украинцам в качестве президента нужен «новый человек, который был бы не запятнан»:

«Если бы власть имела совесть, то подумали бы, какой ценной она пришла – на человеческой крови. Столько погибло на Майдане, по сегодняшний день дети и родители плачут по погибшим. Власть же ничего не делает, кроме бизнеса! Только обогащаются! Все знают, что уже давно можно было бы заканчивать войну».