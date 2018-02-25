25.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

5 336 просмотров

Пресс-служба штаба «АТО» старательно подчищает ляпы своих фейкомётчиков

После распространения информации о том, что ВСУ преподнесли расстрел санитарной машины ВС ДНР как уничтожение вражеской БМП, пресс-служба штаба «АТО» удалила видеоролик со своей страницы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

«Накануне на сайте Пресс-центра штаба АТО появилось видео о том, как военнослужащие 93-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск якобы подбили БМП ВС ДНР. Пресс-служба Вооруженных сил Республики решила разобраться в этом факте, в результате чего выяснилось, что военнослужащие ВСУ действительно подбили технику, но это была не боевая машина, а санитарная, которая эвакуировала раненого, что нарушило нормы Женевской конвенции», – заявил Безсонов.

Также пресс-службой ВС ДНР был опубликовали репортаж с места, где находился сожженный ВСУшниками УАЗ, переделанный под санитарную машину. Оператор тактической группы «Моспино» (ВСУ), при наведении противотанковой ракеты, четко видел красный крест на корпусе УАЗа. Тем не менее, он произвел выстрел.

«Хочу обратить внимание, что на это место сожженную санитарную машину отбуксировали ночью с места происшествия. Потому что доблестные «воины света» не давали туда подобраться для эвакуации тел погибших, пока было светло и продолжали обстреливать район минометами», – рассказал военкор.

«После освещения данного факта, украинское видео и запись были удалены с сайта Пресс-центра штаба «АТО». Думаю, кому-то «надавали по шапке» за такое», – отметил он.

«Это в очередной раз подтверждает то, что украинская сторона не брезгует никакими методами ведения войны», – подытожил Даниил Безсонов.

Ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что распространившиеся по социальным сетям посты о ещё одной «подбитой БМП ВС ДНР» были проиллюстрированы бронемашиной ВСУ, которая была уничтожена ещё во время Дебальцевского котла.