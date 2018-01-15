15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Престарелый «Леня-Космос» из-за происков Луценко был вынужден бежать из Грузии

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, последние несколько лет проживавший в Грузии, покинул эту страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!» — написал Черновецкий в фейсбуке.

Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Он проживал в Грузии последние несколько лет и собирался баллотироваться там в депутаты, продвигал на выборы список собственной партии во главе со своей женой — грузинкой по национальности.

Украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса) при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. По версии следствия, Черновецкий причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия. Ущерб территориальной общине города Киева оценивается в 250 млн гривен.

В июле прошлого года Главная прокуратура Грузии заявила, что Украине будет отказано в выдаче Черновецкого, так как он является гражданином Грузии.