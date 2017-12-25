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Президент ПА НАТО выболтал Вовану и Лексусу конфиденциальные сведения
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли президента Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, которому позвонили от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
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Изначально чиновника просили оказать содействие Украине по вопросу проведения референдума о вступлении в НАТО.
Затем в ходе разговора Алли сообщил о запланированной встрече «нашего бюро» с представителями ООН и пообещал обсудить помощь, которая может быть оказана Украине в вопросе антироссийских санкций.
«Я хотел бы попросить вас, личная просьба, чтобы мы сохраняли конфиденциальность данного разговора, поскольку для меня очень сложно будет предпринимать какие-то шаги, осуществлять поддержку, если будет утечка информации о нашем разговоре», — попросил представитель НАТО.
В свою очередь пранкеры обратили внимание НАТО на «новое психологическое оружие Путина» — видеооролик, который сейчас якобы рассылается высшему руководству альянса — клип «Азино три топора», в который вмонтирован «пятый кадр».
Также пранкеры сообщили, что Кремль выпустил опасную книгу, разработанную в российском Генштбае психологическую методичку «Вован и Лексус».
Алли тщательно записал все названия и пообещал передать полученную информацию генсеку НАТО Столтенбергу.
Метки: Вован и Лексус, НАТО, Паоло Алли
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