25.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Президент ПА НАТО выболтал Вовану и Лексусу конфиденциальные сведения

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли президента Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, которому позвонили от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

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Изначально чиновника просили оказать содействие Украине по вопросу проведения референдума о вступлении в НАТО.

Затем в ходе разговора Алли сообщил о запланированной встрече «нашего бюро» с представителями ООН и пообещал обсудить помощь, которая может быть оказана Украине в вопросе антироссийских санкций.

«Я хотел бы попросить вас, личная просьба, чтобы мы сохраняли конфиденциальность данного разговора, поскольку для меня очень сложно будет предпринимать какие-то шаги, осуществлять поддержку, если будет утечка информации о нашем разговоре», — попросил представитель НАТО.

В свою очередь пранкеры обратили внимание НАТО на «новое психологическое оружие Путина» — видеооролик, который сейчас якобы рассылается высшему руководству альянса — клип «Азино три топора», в который вмонтирован «пятый кадр».

Также пранкеры сообщили, что Кремль выпустил опасную книгу, разработанную в российском Генштбае психологическую методичку «Вован и Лексус».

Алли тщательно записал все названия и пообещал передать полученную информацию генсеку НАТО Столтенбергу.