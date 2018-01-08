 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Украина

Президент Южной Осетии проконсультировал армию ДНР, как противостоять ВСУ


Южная Осетия всегда открыто поддерживала республики Донбасса. Так, президент Республики при каждом своём визите в ДНР не отказывается от возможности побывать на передовой и пообщаться с военными.

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Об этом президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посетивший на днях  с рабочим визитом ДНР, рассказал в интервью автору телеграмм-канала «WarGonzo» Семёну Пегову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я практически каждый приезд свой бываю на передовой. Тем более, когда речь касается ребят из Южной Осетии, да и вообще соседей в целом. Конечно, я забочусь об осетинах: как военного и руководителя Республики, мне интересно, как они выполняют свои боевые задачи. Где-то можно подсказать, где-то можно какие-то идеи дать. Я это не прячу, я это открыто заявляю», – рассказал Анатолий Бибилов.

«То есть, можно открыто сказать, что вы оказываете военные консультации ребятам на передовой? – поинтересовался у него Семён Пегов, – вы всё-таки генерал-лейтенант».

«На том уровне, на котором можно оказать эту помощь, эту подсказку, консультацию… Конечно, да», – ответил Бибилов.

 

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