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Придется воевать с Россией — бежавший из Донецка журналист
Война в Донбассе продолжится даже в том случае, если там пройдут выборы и будет введен особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.
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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил редактор сайта «ОстроВ» Сергей Гармаш, сбежавший из Донецка вскоре после провозглашения ДНР.
«Война не закончится, даже если на Донбассе будут выборы и особый статус. Будет продолжаться, пока Россия не развалится и не перестанет быть империей. Присвоила нашу историю, Киевскую Русь. Без Украины не сможет существовать, потому будет бороться до конца. Следует осознать: в войне или побеждаем, или нас не будет», — сказал пропагандист.
Он признал, что часть населения хотела бы забыть о Донбассе и оставить регион в покое.
«Но если хотим жить в украинском государстве, придется воевать с империей», — добавил Гармаш.
Метки: конфликт в Донбассе, Сергей Гармаш
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