23.02.2018

3 824 просмотров

Придется воевать с Россией — бежавший из Донецка журналист

Война в Донбассе продолжится даже в том случае, если там пройдут выборы и будет введен особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил редактор сайта «ОстроВ» Сергей Гармаш, сбежавший из Донецка вскоре после провозглашения ДНР.

«Война не закончится, даже если на Донбассе будут выборы и особый статус. Будет продолжаться, пока Россия не развалится и не перестанет быть империей. Присвоила нашу историю, Киевскую Русь. Без Украины не сможет существовать, потому будет бороться до конца. Следует осознать: в войне или побеждаем, или нас не будет», — сказал пропагандист.

Он признал, что часть населения хотела бы забыть о Донбассе и оставить регион в покое.

«Но если хотим жить в украинском государстве, придется воевать с империей», — добавил Гармаш.