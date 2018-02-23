23.02.2018
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Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина

Придется воевать с Россией — бежавший из Донецка журналист


Война в Донбассе продолжится даже в том случае, если там пройдут выборы и будет введен особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.

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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил редактор сайта «ОстроВ» Сергей Гармаш, сбежавший из Донецка вскоре после провозглашения ДНР.

«Война не закончится, даже если на Донбассе будут выборы и особый статус. Будет продолжаться, пока Россия не развалится и не перестанет быть империей. Присвоила нашу историю, Киевскую Русь. Без Украины не сможет существовать, потому будет бороться до конца. Следует осознать: в войне или побеждаем, или нас не будет», — сказал пропагандист.

Он признал, что часть населения хотела бы забыть о Донбассе и оставить регион  в покое.

«Но если хотим жить в украинском государстве, придется воевать с империей», — добавил Гармаш.

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