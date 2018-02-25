25.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Приднестровцы под патронатом Киркорова представят Молдову на Евровидении

Группа «DoReDoS» будет представлять Молдову на «Евровидении 2018», она прошла национальный отборочный тур.

Примечательно, что все три вокалиста группы: Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца, — родом из города Рыбница, находящегося в Приднестровье. Музыканты закончили кишиневскую Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

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Группа представила песню «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. Российский певец лично прибыл в Кишенев, чтобы посмотреть отборочный конкурс.

«Я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг. Надеюсь, в этом году Россию наконец оценят по достоинству», — цитирует Киркорова агентство «Спутник».

Киркоров также встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, которого считают пророссийским политиком.

Вместе с тем в течение минувшего года правительство Молдовы высылало российских дипломатов, блокировало въезд в страну российским политикам, экспертам и журналистам, запретило трансляцию политических программ российского телевидения, инициировала процессы, направленные против российских миротворцев в Приднестровье.