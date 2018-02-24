24.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Приднестровье может отомстить Украине за себя, Крым и Донбасс

Приднестровье может устроить Одесской области Украины транспортную и энергетическую блокаду. Об этом у украинском издании «Зеркало недели» пишет эксперт молдавского Института социальных инициатив Viitorul Росиан Василой.

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«Через территорию непризнанной республики проходит железная дорога, связывающая украинские дунайские порты с Украиной. В 2006 году Приднестровье в ответ на введение новых таможенных правил на приднестровском участке украино-молдавской границы пошло на «самоблокаду», заблокировав транзит украинских грузов на порты Рени и Измаил», — пишет Василой.

На Украине вариантом нейтрализации повторения этого сценария является восстановление железнодорожного участка Березино-Бессарабяска в обход ПМР, но порт относится к этому проекту критически.

«Кроме того, расположенная на территории региона Молдавская ГРЭС обеспечивает переток электроэнергии в южные районы Одесской области, и существуют риски отключений», — пишет Василой.

Проблемы с водой Приднестровье тоже при желании может создать, если сольет в Днестр, который является источником воды для Одессы, что-нибудь токсичное.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина санкционировала транспортную блокаду Крыма и Донбасса. Кроме того, майданные власти, отрезали в 2014 году полуостров от воды, а в 2015 году руками «активистов» — от электроэнергии.