05.03.2018

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Приехавший воспеть подвиги ВСУ музыкант ужаснулся, увидев в АТО повальное пьянство

Известный украинский музыкант, лидер группы «Друга рiка» Валерий Харчишин остолбенел, приехав волонтерить в зону боевых действий на Донбассе.

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В эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», он рассказал, что когда музыканты собрались петь перед солдатами ВСУ, оказалось, что военные в массе своей или пьяные, или спят.

«Разочарование было от первого выступления, когда мы в первый раз приехали, мы романтики никакой не увидели абсолютно. Очень много солдат ходили или пьяные, или выпившие, или спали. И это было ужасно. Я думал, если такая ситуация, то нужно складывать инструменты, прятать микрофоны, трубы», — признался Харчишин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», британская пресса рассказала, что алкоголизм в ВСУ достиг уровня эпидемии.

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