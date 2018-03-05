|604 просмотров
Приехавший воспеть подвиги ВСУ музыкант ужаснулся, увидев в АТО повальное пьянство
Известный украинский музыкант, лидер группы «Друга рiка» Валерий Харчишин остолбенел, приехав волонтерить в зону боевых действий на Донбассе.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
В эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», он рассказал, что когда музыканты собрались петь перед солдатами ВСУ, оказалось, что военные в массе своей или пьяные, или спят.
«Разочарование было от первого выступления, когда мы в первый раз приехали, мы романтики никакой не увидели абсолютно. Очень много солдат ходили или пьяные, или выпившие, или спали. И это было ужасно. Я думал, если такая ситуация, то нужно складывать инструменты, прятать микрофоны, трубы», — признался Харчишин.
Как сообщал «ПолитНавигатор», британская пресса рассказала, что алкоголизм в ВСУ достиг уровня эпидемии.
Читайте также: Пятая-шестая волна украинской мобилизации демонстрирует чрезвычайно высокую алкоголизацию — военный медик.
Метки: Алкоголизм в ВСУ, Валерий Харчишин
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.