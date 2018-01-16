Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Киев, Общество, Политика, Украина

Принятие закона о «деоккупации Донбасса» отложили на завтра — депутаты переборщили с поправками


В Верховной Раде так и не смогли принять сегодня скандальный закон о «деоккупации Донбасса», который официально носит название «об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Несмотря на то, что сегодня в повестке рассматривался лишь этот вопрос, парламентариям не хватило времени утреннего и вечернего заседания, чтобы рассмотреть более чем 600 поправок к законопроекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако, сегодняшний день запомнился рядом неординарных заявлений, касаемо принятия закона. Так, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что принимаемый закон поможет Украине засудить Россию в международных судах, добившись от нее репараций. При этом, голосов парламентариев не хватило для того, чтобы внести у документ поправку о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Однако, депутаты, таки, протащили в законопроект норму о создании фильтрационных лагерей для выезжающих из ЛНР и ДНР на подконтрольную Украине территорию граждан.

Также депутаты устроили перепалку из-за заявления парламентария Тараса Пастуха о том, что ВСУ, расстреливающие население Донбасса действуют незаконно и Украину могут привлечь к трибуналу. А секретарь парламентского комитета по обороне Иван Винник заявил, что ВСУ, добровольцы и иностранные наемники участвуют на стороне Украины «абсолютно в законодательном поле».

Тем не менее, депутаты смогли рассмотреть лишь 400 «с хвостиком» поправок и отложили дальнейший процесс до завтрашнего утра.

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