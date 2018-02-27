27.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Киев, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика коллапса

Признание Гройсмана: после Майдана госдолг Украины вырос вдвое, старые займы будут погашать за счет новых


После государственного переворота в Киеве, с приходом  власти Петра  Порошенко, госдолг страны вырос до 60 млрд долларов США.

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Об этом на встрече с журналистами в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 2014 года по 2017 года государственный долг вырос в два раза. На конец 2017 года он вырос до 60 млрд. Это то, что нам с вами нужно отдать. Встаёт вопрос, где взять эти деньги? Эти деньги мы должны заработать, положить в бюджет и отдать. Другого варианта нет.

Также можно брать кредиты под меньшую процентную ставку и за счёт них погашать текущие», −  заявил Гройсман.

 

 

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