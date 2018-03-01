01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  532 просмотров
ЖКХ, Общество, Политика, Статистика, Украина, Финансы

Признание вице-премьера: 65 % населения Украины не могут платить за коммуналку и сидят на субсидиях


В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

«Сегодня 65% населения получает субсидии», — сказал он.

Ранее Госстат сообщил, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть