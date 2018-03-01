01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Признание вице-премьера: 65 % населения Украины не могут платить за коммуналку и сидят на субсидиях

В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

«Сегодня 65% населения получает субсидии», — сказал он.

Ранее Госстат сообщил, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).