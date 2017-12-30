30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

4 267 просмотров

Признание видного майданщика: Украина превращается в failed state

Спустя три года после Евромайдана Украина превращается в несостоявшееся государство, в стране процветает открытый бандитизм и коррупция. Государство массово покидают квалифицированные кадры. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«40 миллионов человек в стране, находятся практически на уровне социального обеспечения самом низком в Европе, и уровень элементарного пакета услуг, который предоставляет государство, самый низкий.

Бандитизм открытый, коррупция откровенная, уровень медицинских услуг оставляет желать лучшего — ущипните, чтобы я проснулся, и так дальше. Поэтому люди, у которых есть квалификация, они думают: «а чего я должен всю свою жизнь посвятить этой борьбе, если я могу реализовать себя в соседней стране?».

Если вы откроете сайт мэрии города Познань, там есть украинский раздел на сайте, и там не написано о достопримечательностях города Познани или туристических тропах — там написано, как устроиться на работу, какие документы, какие фотографии, какие нужно ксерокопии принести, чтобы получить работу в Польше. И это не потому что они ждут туристов — они ждут рабочих, которые заместят поляков, уехавших жить в Англию, в Скандинавию и так далее.

К сожалению, рассчитывать на приезд в Украину не приходится, и мы можем стать просто failed state — государством, которое не состоялось. Потому что мы государство, которое развивается по технологиям 50-х годов прошлого столетия», — заявил Лещенко.