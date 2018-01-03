 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Украина

Процент сумасшедших на Украине остается неизменным


Немногочисленные акции по случаю дня рождения Степана Бандеры показывают, что эта личность не интересует граждан Украины.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал руководитель  Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Он отметил, что 6,5 тысяч участников факельных шествий в честь Бандеры оказались мизером по сравнению с предыдущими годами.

«Я не думаю, что популярность Бандеры выросла или упала после Майдана. Это далекое историческое прошлое, сильные чувства к которому питают только акцентуированные на нем люди. Процент сумасшедших остается примерно одинаковым во все времена», — полагает Ищенко.

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