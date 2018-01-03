|367 просмотров
Процент сумасшедших на Украине остается неизменным
Немногочисленные акции по случаю дня рождения Степана Бандеры показывают, что эта личность не интересует граждан Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Он отметил, что 6,5 тысяч участников факельных шествий в честь Бандеры оказались мизером по сравнению с предыдущими годами.
«Я не думаю, что популярность Бандеры выросла или упала после Майдана. Это далекое историческое прошлое, сильные чувства к которому питают только акцентуированные на нем люди. Процент сумасшедших остается примерно одинаковым во все времена», — полагает Ищенко.
Метки: марш Бандеры, Ростислав Ищенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.