03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

367 просмотров

Процент сумасшедших на Украине остается неизменным

Немногочисленные акции по случаю дня рождения Степана Бандеры показывают, что эта личность не интересует граждан Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Он отметил, что 6,5 тысяч участников факельных шествий в честь Бандеры оказались мизером по сравнению с предыдущими годами.

«Я не думаю, что популярность Бандеры выросла или упала после Майдана. Это далекое историческое прошлое, сильные чувства к которому питают только акцентуированные на нем люди. Процент сумасшедших остается примерно одинаковым во все времена», — полагает Ищенко.