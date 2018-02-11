11.02.2018
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина

Продажные бандеровцы первыми побегут докладывать о преступлениях ВСУ — депутат


Все преступления ВСУ против мирного населения Донбасса тщательно документируются и будут использованы в Гаагском суде.

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Об этом на «Первом республиканском» телеканале рассказал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бандеровская идеология подразумевает в себе продажность. Когда армия ЛДНР придёт на украинские земли, бандеровцы очень быстро расскажут, кто стрелял по мирным жителям Донбасса», – заявил Бердический.

Также донецкий депутат добавил, что все украинские преступники будут найдены и понесут наказание.

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