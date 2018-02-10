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Продукты на Украине дорожают быстрее, чем прогнозировалось
Подорожание продуктов питания на Украине обгоняет инфляцию, заложенную в официальный прогноз.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже эти 9% заложенные в прогноз по инфляции говорят, что, скорее всего, мы увидим более серьезный рост цен. Я бы хотел быть оптимистом, но на начало года таких оснований нет. Мы, ассоциация поставщиков торговых сетей, говорили, что по итогам первых двух месяцев инфляция составит порядка 4%. При этом, мы увидели в отдельные периоды января повышение на ту же капусту аж на 50%. По итогам месяца оптовая цена выросла на 33%, но такие вот отложенные колебания цен будут происходит и дальше. За капустой и луком пойдут другие продукты. Кроме того, растет цена на хлеб. Все это двигает инфляцию выше. Если только за первые два месяца мы получим продуктовую инфляцию как минимум 4%, то за счет чего Кабмин хочет удержать инфляцию на уровне 9% за весь год?», — сказал он.
Метки: Алексей Дорошенко, мнение, рост цен, Украина
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