30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Продвинутая молодежь считает «отстоем» работать на Украине — мнение

В молодежной украинской среде считается «отстоем» остаться работать в стране после окончания ВУЗа.

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Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, складывается такое ощущение, что из Украины эмигрировала половина «продвинутой» молодежи.

«Если взять среди моих знакомых, то у меня создается впечатление, что за последние три года выехала, наверное, половина… Из Украины разбегаются практически все, кто могут. И даже в молодежной среде возникает такое ощущение, что это некоторый отстой — из Украины не уехать, что все продвинутые уезжают», — заявил Спиридонов.