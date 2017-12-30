 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Киев, Максим Карпенко
  1 757 просмотров
Киев, Мнение, Общество, Украина, Эмиграция

Продвинутая молодежь считает «отстоем» работать на Украине — мнение


В молодежной украинской среде считается «отстоем» остаться работать в стране после окончания ВУЗа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, складывается такое ощущение, что из Украины эмигрировала половина «продвинутой» молодежи.

«Если взять среди моих знакомых, то у меня создается впечатление, что за последние три года выехала, наверное, половина… Из Украины разбегаются практически все, кто могут. И даже в молодежной среде возникает такое ощущение, что это некоторый отстой — из Украины не уехать, что все продвинутые уезжают», — заявил Спиридонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть