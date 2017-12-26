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Прогноз: в следующем году благосостояние украинцев продолжит ухудшаться
Инфляция на Украине выше прогнозируемой, а реального роста экономики нет, из-за чего людям жить все хуже и хуже.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На следующий год нет обнадеживающих ожиданий. Правительство сначала закладывал в бюджет инфляцию на уровне 7%, потом ухудшило показатель до 9%. По оценкам международных финансовых институций, Мирового банка, ЕБРР этот процент может вырасти до 11-12%.
В прошлом году правительство тоже планировало инфляцию в 8%, а по данным Госкомстата получили 13%. Так же будет и в следующем году. Правительство просто не создает условий, не видит приоритетов развития экономики. Если и происходит какой-то рост – то только за счет вывоза сырья и инфляции, а не за счет роста реального сектора экономики. Понятно, что благосостояние среднестатистической украинской семьи и дальше будет падать, а каждый украинец будет страдать от такой неэффективной правительственной политики», — сказал он.
Метки: Андрей Павловский, прогноз
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