31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

1 064 просмотров

Прогнозы украинских экономистов становятся все мрачнее

Украину и дальше ждет обвал гривны, обнищание и эмиграция населения, поскольку увеличивается отрицательный торговый баланс и внешние долги Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас постоянное отрицательное сальдо торгового баланса. То есть мы больше завозим импортных товаров, чем экспортируем своих. По итогам прошлого года эта сумма составляет около семи миллиардов долларов. А в условиях, когда постоянно в стране нехватка валюты и эту валюту приходится перекрывать постоянными займами на внешних рынках, в международных организациях, когда растут долги, когда все больше нужно выплачивать по долгам, конечно, в этих условиях невозможна стабилизация гривны, она будет продолжать падать дальше», — сказал Суслов.

По его мнению, в долгосрочной перспективе гривна будет обесцениваться, потому что экономика не сбалансирована.

«Главным образом, из-за нашей политики открытых рынков, мы все больше импортируем. У нас импорт растет быстрее экспорта, обеднение ведет к тому, что огромное количество граждан выезжают заграницу на работу. Эти тенденции набирают темп и в этих условиях сложно рассчитывать на какой-то подъем национального производства», — резюмировал экономист.