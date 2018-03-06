06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Религия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Прокурорские отрицают преследования Исламского центра в Киеве: обыски прошли по закону


Прокуратура Киева опровергла информацию о преследованиях Исламского культурного центра. В ведомстве отметили, что обыски в этом Центре происходили по решению суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ, о якобы преследованиях религиозных организаций со стороны столичной прокуратуры не соответствует действительности. Обращаем внимание, что следственные действия, которые были проведены 6 марта 2018 года в помещении одного из религиозных центров, состоялись на основании постановлений Подольского районного суда г.Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в прокуратуре.

При этом, отметили в ведомстве, проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка Центра.

«Отмечаем, что указанные следственные действия направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности Центра как общественной организации», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

Также в прокуратуре отметили, что органы столичной прокуратуры с уважением относятся к деятельности всех религиозных организаций, зарегистрированных на территории Украины, и любые обвинения в дискредитации или преследования их деятельности являются безосновательными и необоснованными.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева и изъяли отдельные экземпляры литературы, которые могут нести пропаганду насилия и нетерпимости.

В то же время на своей странице в Facebook муфтий Саид Исмагилов написал, что во время обыска охраннику запретили осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра.

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