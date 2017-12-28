 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Демография, Украина, Эмиграция

Пропагандист Майдана признал крах «второй украинской республики»


В этом году трудовая миграция украинских граждан достигла апогея — только в Польшу на заработки выехали порядка двух миллионов граждан.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, в своем блоге заявил украинский политолог Юрий Романенко», в свое время активно поддерживавший Майдан.

По его словам, сегодня Украина находится в тяжелом кризисе как государственных, так и гражданских институтов.

«Мы сегодня видим очень ярко выраженный кризис второй Украинской республики, связанный со слабостью государственных институтов, которые, по большому счету, находятся под внешним управлением и под управлением слабеющих олигархических групп, мы видим кризис среднего класса, который отсюда бежит. Трудовая миграция в 2017 году превысила все возможные пределы. Только Польша по тем официальным данным, которые имеем, два миллиона человек трудоустроила в этом году. А на следующий год поляки уже говорят о цифре в три миллиона человек. То есть в следующем году они заберут еще больше. Это не означает, что к тем двум, которые уехали, добавится три — нет, это означает, что добавится один», — сокрушается Романенко

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