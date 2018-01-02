02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Пропагандист Порошенко: Запад нам поможет

Оружие на Украину уже поставляют Польша, Канада и ряд других стран НАТО. На очереди — увеличение уровня взаимодействия по линии разведки.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный блогер-«порохобот» Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сам по себе блок НАТО не может предоставлять оружие, но решение об этом со стороны США может послужить примером для других членов.

«Сам НАТО, как блок, он не может предоставлять оружие, потому что это организация. Но оружие нам сейчас будут предоставлять страны, которые в этот блок входят. Например, США. И это будет индикатором для других стран. Нам уже помогает Канада, помогает Польша, довольно большое количество стран, наших друзей, союзников. Мы наверняка будем расширять наше взаимодействие в вопросах разведки», — заявил Гай.