16.02.2018, Москва, Елена Острякова
  5 535 просмотров
ЕС, Политика, Пропаганда, Украина

Пропало все: Махание флагом ЕС не помогло Порошенко в Мюнхене


Президент Украины Петр Порошенко вновь прибег к помощи «наглядных материалов», выступая сегодня в Мюнхене на конференции по безопасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

На этот раз он показал флаг Евросоюза. Порошенко утверждал, что именно этот флаг «его солдаты» вывесили в Авдеевке, чтобы показать «российским оккупантам», какая граница проходит на Донбассе.

Впрочем, ни драматический тон, ни размахивание флагом не помогли Порошенко: в зале почти не было зрителей.

В целом его речь, была традиционным набором антироссийских выпадов. Украинский президент обвинил соседа и в засилье троллей в европейских соцсетях, и в наплыве мигрантов в ЕС, и в кибератаках, и даже в вирусе «Петя», что прозвучало как каламбур.

Порошенко предостерег ЕС от восстановления российской делегации в ПАСЕ, строительства «Северного потока-2» и «миротворческих визитов в Москву с целью решить интересы своей страны».

«Мы должны усилить санкции и закрыть существующие лазейки. И прошу вас, держите для Украины дверь открытой и в ЕС, и в НАТО», — сказал Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть