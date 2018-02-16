16.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Пропало все: Махание флагом ЕС не помогло Порошенко в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко вновь прибег к помощи «наглядных материалов», выступая сегодня в Мюнхене на конференции по безопасности.

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На этот раз он показал флаг Евросоюза. Порошенко утверждал, что именно этот флаг «его солдаты» вывесили в Авдеевке, чтобы показать «российским оккупантам», какая граница проходит на Донбассе.

Впрочем, ни драматический тон, ни размахивание флагом не помогли Порошенко: в зале почти не было зрителей.

В целом его речь, была традиционным набором антироссийских выпадов. Украинский президент обвинил соседа и в засилье троллей в европейских соцсетях, и в наплыве мигрантов в ЕС, и в кибератаках, и даже в вирусе «Петя», что прозвучало как каламбур.

Порошенко предостерег ЕС от восстановления российской делегации в ПАСЕ, строительства «Северного потока-2» и «миротворческих визитов в Москву с целью решить интересы своей страны».

«Мы должны усилить санкции и закрыть существующие лазейки. И прошу вас, держите для Украины дверь открытой и в ЕС, и в НАТО», — сказал Порошенко.