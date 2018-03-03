03.03.2018

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Прощай, немытая, и здравствуй… И вентиль газа приоткрой!

На днях в Стокгольмском арбитраже закончилась многолетняя тяжба между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз». Арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпрому» следует заплатить «Нафтогазу» только $2,56 млрд.

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В Киеве на эту новость отреагировали моментально, принявшись трубить в фанфары и вещать из всех утюгов об «исторической пэрэмоге». Новости в СМИ заполнили комментарии торжествующих украинских политиков, как будто каждый из них лично отхлестал кальсонами по щам всех членов совета директоров ненавистного «Газпрома».

Поздравление украинской власти с сокрушительной победой чирикнуло в Твиттере даже посольство США в Киеве. Казалось, на вулыцю Степана Бандеры пришёл долгожданный праздник и Украина со дня на день начнёт черпать дирижаблями дармовой газ, отвоёванный в жарких битвах у клятых москалей.

Хмурым утром 1 марта пришло неожиданное и крайне неприятное сообщение: «Газпром» возвращает «Нафтогазу» полученный задаток за поставку газа на месяц вперёд и с этого дня Украина не получит ни молекулы российского газа. Ещё одна украденная пэрэмога. Москальское коварство зам. председателя правления ПАО «Газпром» Медведев мотивировал тем, что до сих пор не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз», а без него голубое топливо на Украину не пойдёт.

Кроме того, в российском газовом гиганте заявили, что по итогам двух разбирательств в отношениях «Нафтогаза» и «Газпрома» возник заметный дисбаланс, вступающий в противоречие с основными принципами шведского права, регулирующего контракт.

Иначе говоря, арбитраж с одной стороны полностью удовлетворил позицию «Нафтогаза» относительно невыбранных объемов газа, но при этом принял решение не в пользу «Газпрома». То есть, «Газпром» должен прокачать миллиарды кубов через Украину, при этом «Нафтогаз» не намерен покупать тот газ, который в контракте был ему предназначен. Подобный дискриминационный вердикт «Газпром» в корне не устраивает и в концерне приняли решение пойти на жесткие меры, оставаясь при этом в рамках действующих норм и правил.

Это значит, что «Газпрому» с «Нафтогазом» предстоят новые разбирательства и, что самое важное, до их окончания никто никому ничего не заплатит и российского газа Украина тоже не получит.

Удар был настолько силён, что в тот же день в Киеве было собрано расширенное экстренное заседание СНБО, посвящённое энергетической безопасности государства. Главными докладчиками выступили президент Украины Порошенко и глава «Нафтогаза» Коболев.

Не зря, ох не зря циничная поговорка гласит: «весна покажет кто где ср#л». Вот и на заседании СНБО в первый день весны обнажилось всё непотребное, что было заметено словесной пургой высокопоставленных украинских чиновников.

Злой и тверёзый как стёклышко Петро Алексеевич, катая желваки, в резкой форме поведал собравшимся, что Россия не уважает решения международного арбитража, отказавшись поставлять Украине внезапно ставший ей таким нужным сибирский газ.

А кому тогда предназначалась лебединая песня «прощай, немытая Россия»? И неоднократно прозвучавший припев «остаточно прощай»? Кто тогда «остаточно слез с газовой иглы»?

И как развидеть бравые рапорты Вовы Гройсмана «сегодня Украина живёт xyz-й день без российского газа»? И куда, спрашивается, внезапно исчез прекрасный и дешёвый реверсный газ из Европы, коего должно было хватить на сотни лет вперёд?

В своей ярости Порошенко дошёл до того, что объявил Россию «ненадёжным поставщиком» и даже пригрозил Европе «геополитическими последствиями»: как можно доверять такой стране поставки газа по «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2»?

Раздухарившийся Главкондитер незамедлительно отдал приказ генпрокурору возбудить процедуру арестов имущества «Газпрома».

Увидев, как зло и нелицеприятно обдирает Порошенко шелуху прежних заявлений, принялся напропалую палить контору и глава «Нафтогаза» Коболев.

По словам главного газовщика Украины в стране, вот уже два с лишним года не покупающей российский газ, внезапно нарисовался дефицит голубого топлива в 8 – 10% от необходимого объёма. Или более 20 млн кубов в сутки. Затем выяснилось, что проклятый «Газпром» снизил давление в газовой трубе на 20%, при этом сведя к минимуму поставки «другим клиентам», лишь бы насолить Неньке. Глава «Нафтогаза» призывает население к экономии «всего на три – четыре дня до конца холодов» и даёт совет коммунальщикам на пару градусов снизить температуру комнатных батарей.

Порошенко также выступил в Твиттере с призывом к нации начать экономить газ, одновременно ударив долларом по «стране-агрессору», под девизом «Прикрути».

Но самая мякотка в речи Коболева заключалась в том, что Россия и «Газпром» якобы толкают Украину к воровству припасённого газа из газохранилищ, предназначенного для европейских потребителей. Тем самым, утверждает Коболев, российская сторона хочет выставить украинское руководство безответственными и воровитыми партнёрами, чтобы подтолкнуть глав ключевых государств ЕС к скорейшему решению о строительстве «Северного потока – 2».

Комментируя речь Коболева в СНБО независимые украинские эксперты в области энергетики ловят газовщика на лжи и утверждают, что никакого падения давления в магистральном трубопроводе не было. Наоборот, Россия так активно прокачивала газ на Запад, что добилась абсолютного рекорда за февраль в 699,3 млн кубометров. Экспертам также непонятны панические призывы экономить при снижении давления магистральной трубе на 20% и недоумевают – в чём тогда заключалась широко разрекламированная диверсификация газовых поставок.

Коболеву также напоминают, что времена нынче не те, что ещё несколько лет назад. Промышленность Украины лежит в глубоком обмороке, потеряны Крым и Донбасс, а вместе с Донбассом – и главные потребители природного газа. Не лучше ли сесть, посчитать и по-умному распределить имеющиеся запасы, чтобы население не страдало? Тем более, что добытый собственный газ, обходящийся казне в $49 за тысячу кубов, идёт на экспорт. Может, что-то и в доме следует оставлять?

Принявший близко к сердцу украинские проблемы Госдеп США требует от России восстановить подачу газа и даже признаёт, что Украина нуждается в поставках российского газа.

Тем временем из городов и весей Украины рапортуют, что в жилых домах либо значительно понижено, либо вовсе отключено отопление. В Житомире дополнительно к отоплению отключено водоснабжение и люди носят в квартиры снег вёдрами для гигиенических и прочих нужд. Школы и высшие учебные заведения страны продлили вынужденные каникулы студентов и школьников до 11 марта, при том, что университеты с января по март распустили учащихся по домам из-за нетопленых аудиторий.

Но самая феерическая новость пришла из баштанской райбольницы, что в Николаевской области. Учреждение отключено от центрального отопления и из близлежащей кочегарки через форточки заведены трубы с горячей водой в кабинеты администрации и состоятельных пациентов.

Зрелище поучительное, поскольку являет собой реформы здравоохранения, коммуналки и энергетики в одном флаконе.

Несмотря на истерики Порошенко и Коболева, ряд вышиваночных экспертов всё ещё настаивают на пэрэмоге, ибо, по их мнению, Украина в Стокгольме добилась главного – пересмотра тарифов в сторону понижения.

Им возражают трезвые голоса, объясняющие, что под шумок с отключением газа Порошенко пойдёт навстречу МВФ и ещё раз безжалостно задерёт тарифы. Вышиваночникам также напоминают, что до сих пор никто не видел новых пониженных расценок на российский газ. Почему-то в «Нафтогазе», уже имея на руках решение Стокгольмского арбитража, не торопятся обнародовать приговорчик и не трубят о пэрэмогах на всех углах. Но свидомые предпочитают не замечать безрадостной обстановки у себя под носом и делают далеко идущие выводы из того, что «Газпром» не устроил праздничной иллюминации.

Наблюдатели соглашаются, что «Газпром» проиграл иск «Нафтогазу» в части действовавшей формулы «бери или плати», но «Нафтогаз» в свою очередь не добился пересмотра транзитных тарифов. По крайней мере, получил не то, что хотел. Арбитраж озвучил компромиссное решение, не удовлетворив многомиллиардные иски сторон друг к другу. Но «Нафтогазу» при любом раскладе придётся погасить долг «Газпрому» в размере $1,45 – $2 млрд за потреблённый газ в 2013 – 2014 годах. Также не будут пересмотрены цены на газ с 2010 года, на что делала особый упор украинская сторона.

Украинские эксперты уверены, что «Газпром» не даст поблажек Украине и пойдёт до конца в тяжбе с «Нафтогазом». И, видимо, так и будет. Руководство концерна твёрдо и недвусмысленно заявило, что не намерено поднимать экономику Украины за свой счёт.