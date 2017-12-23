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23.12.2017, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

Прозрение Карасёва: В 2018 году — агония режима Порошенко и распад государственности


Украину в 2018 году ждёт процесс распада государственности, уже сегодня можно констатировать агонию режима Петра Порошенко. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

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«Ничего хорошего. Распадаться будет власть, распадаться будет политическая система, распадаться будет государственность. Единственное, что может спасти – досрочные выборы, хоть парламента», — сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы что, не видите – когда министр финансов и генпрокурор друг друга троллят, говорят друг другу: «ты — коррупционер», это агония режима. Что, непонятно? Если генпрокурор говорит министру финансов «ты козел», а тот ему – «ты козел», то как это понимать?

Это супер негодяйство. Это мы уже на плинтус упали.

Вы говорите – «прогноз 2018 года», а надо 17-й год проехать как-нибудь.

Всё. Это – агония режима. Тут Коломойский, там – Григоришин. Каждый день ты смотришь ленту и думаешь: всё, дальше некуда, а оказывается есть. Падаем, падаем, падаем», — сокрушается Карасёв.

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