09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Прозрение украинского диссидента-антисоветчика: Америка нас уничтожает

Гражданка США Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения, стала символом негативного влияния США на украинское государство.

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К такому выводу на своей странице в Facebook приходит глава Ассоциации психиатров Украины, диссидент советских времен Семен Глузман.

«Странную доживаю жизнь. В молодости – противостояние тоталитарному государству, в заглядывающей в глаза старости – сопротивление грубому, неумному влиянию на мою страну Америки. Той Америки, которая казалась нам в зоне символом рассудочности и абсолютной демократии. Символом государственной мудрости. Оказывается, больно расставаться с иллюзиями. Очень больно.

Новый символ: Супрун. Последовательная в своем социальном безумии, не знающая сомнений, подбирающая на киевских улицах худших и определяющая их в свои советники. Американская гражданка Супрун как символ упрямого, необдуманного разрушения. И, следовательно, Америка как символ разрушения. Отталкиваю от себя эту мысль», — пишет Глузман.

При этом он ставит под сомнение возможность Украины в таких условиях продолжить свое существование.

«Все чаще возвращаюсь в прошлое. К бесконечно мудрому моему учителю Ивану Алексеевичу Свитлычному. К чистому и честному моему сокамернику Васылю Стусу. Зачем они отдали свои жизни тоталитарному Молоху? Тяжелое, скорбное безвременье. Выживет ли Украина как государство? Или останется символом несостоятельности? Породив тысячи миллиардеров и миллионеров, заплатить распадом государственности. Неужели это наша судьба…», -сокрушается бывший диссидент.

В комментариях к посту некоторые читатели не исключили, что на Глузмана повлияла российская пропаганда.

«Вы уверены, что можете судить адекватно о нынешней жизни? Может слишком много росспропаганды потребляете?», — поинтересовался Виталий Кодря.

При этом другие пользователи поддержали Глузмана, добавив, что не только Супрун, но и все украинское правительство прошло смотрины в американском посольстве. Впрочем, их тут же обвинили в просмотре российских каналов.

«Что же, Семен Фишелевич. С возрастом приходит мудрость .. «Америка как символ разрушения» — это все, что следует знать в современной истории. И, таки да. Расставаться с иллюзиями таки больно», — в свою очередь добавил Владимир Найштетик.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Глузман признал, что настоящая элита была в СССР, а не в нынешней Украине