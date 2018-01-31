|3 788 просмотров
Прямо во время заседания в Минске ВСУ в Донбассе открыли огонь по Донецку из РСЗО
Украинские подразделения сегодня вечером открыли огонь по территории ДНР из тяжёлой артиллерии и РСЗО.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такое сообщение на своём telegram-канале «Inside Donetsk» опубликовал донецкий журналист Сергей Макаренко.
«Похоже на «Град». В так называемом «треугольнике ДАП – Ясиноватая – Авдеевка» адский ад уже полчаса. ВСУ наносят удар за ударом. Применяется тяжёлая артиллерия. Со счёту уже сбился. Очень плотный огневой контакт, стрелковое», – говорится в сообщении.
«Таких интенсивных артиллерийских обстрелов Донецк не ощущал с начала новогоднего перемирия», – добавил Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В свою очередь, военный корреспондент Михаил Андроник у себя в telegram-канале отметил, что в связи с угрозой диверсий, командованием ЛДНР принято решение об усилении мер безопасности:
«В связи с возможной угрозой диверсий и террористических актов со стороны ВСУ, командованием вооружённых сил Донецкой и Луганской народных республик было принято решение об усилении системы охраны военных объектов и объектов жизненно важной инфраструктуры ДНР и ЛНР», – написал военкор.
Отметим, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что в ДНР и ЛНР официальные представители оборонных ведомств сегодня предупреждали о том, что ВСУ готовят ряд провокаций.
Метки: Минский процесс, Обстрел Донецка
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.