29.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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Пушилин: обстрелами республик Донбасса руководят непосредственно из Киева

Киев полностью контролирует свои войска и нацистские батальоны, как это показало отсутствие обстрелов со стороны Украины в преддверии обмена пленными.

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Об этом заявил журналистам постоянный полномочный представитель ДНР в контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первое, на что хотел бы обратить внимание: в преддверии обмена пленными мы видели, что обстрелы практически полностью прекратились. Это говорит о том, что ситуация со стороны украинских властей, на самом деле, является вполне управляемой. Даже националистические батальоны (не открывали огонь – авт.), на которых они ссылаются в плане каких-то нарушений. Соответственно, мы видим, что сейчас обстрелы увеличиваются: то есть, это так же происходит с ведома тех, кто находится у власти в Киеве», – заявил Пушилин.

При дальнейшем обострении военной ситуации в ДНР, будет созвана чрезвычайная видеоконференция трёхсторонней контактной группы.

«Это те инструменты, которые у нас есть. И, соответственно, привлечение максимального внимания на нарушения со стороны Украины. Предварительная договорённость о проведении видеоконференции есть, и она запланирована при необходимости в районе 10-х чисел января. Надеюсь, что она не понадобится, надеюсь, что до этого не придётся собирать чрезвычайную видеоконференцию», – заявил политик.

Также Денис Пушилин выразил надежду на то, что новогодние и рождественские праздники пройдут в относительной тишине.

«Специально не говорю «при полном прекращении огня». К сожалению, это недостижимо сейчас, пока не будут разведены силы и средства по всей линии соприкосновения. Надеюсь, что в максимально тихой обстановке удастся встретить праздники», – подытожил постпред.