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Путин: Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме
Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен.
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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе, Россия. Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы не она не вызывала озабоченность у тех, кто проживает на этих территориях», — сказал Путин.
По его словам, Россию полностью бы устроило, если бы Минские соглашения были реализованы в полном объеме.
«Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устраивало тех, кто проживает на Донбассе. Со всем, что там прописано. В том числе – законом об особом статусе Донбасса», — сказал Путин.
Метки: Минские соглашения, Путин
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