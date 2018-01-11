11.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин: Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме

Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен.

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе, Россия. Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы не она не вызывала озабоченность у тех, кто проживает на этих территориях», — сказал Путин.

По его словам, Россию полностью бы устроило, если бы Минские соглашения были реализованы в полном объеме.

«Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устраивало тех, кто проживает на Донбассе. Со всем, что там прописано. В том числе – законом об особом статусе Донбасса», — сказал Путин.