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11.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Доходы политиков, Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина

Путин не осуждает Порошенко


Президент РФ Владимир Путин не считает предосудительным поступок президента Украины Петра Порошенко, который провел Новый год на Мальдивских островах.

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Об этом он заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я все праздники отмечаю в России. Меня никуда не тянет. Что касается украинского президента, я не считаю зазорным выехать куда-то за границу, провести там с семьей какое-то время. Мне сложно комментировать, мне достоверно об этом ничего неизвестно. Он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе, на Мальдивы и другие острова», — сказал Путин.

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