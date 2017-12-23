23.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Путин обвинил США в агрессивных действиях у границ России

Оборонная стратегия НАТО и США носит наступательный и агрессивный характер и предусматривает наращивание военной инфраструктуры в Европе. Об этом, выступая на коллегии министерства обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Давайте будем называть вещи своими именами: по событиям, касающимся Европы, речь идёт именно о наступательной инфраструктуре, которая там создаётся. Причём речь идёт о нарушениях со стороны Соединённых Штатов положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, к сожалению», цитирует Путина официальный сайт Кремля.

По его словам, в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны.

«Формально они предназначены для противоракет, но дело в том, и специалисты об этом прекрасно осведомлены, что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования с радиусом действия 2500 километров, и в этом случае они уже перестают быть ракетами морского базирования, они могут быть легко перемещены на сушу, на территорию. То есть пусковые установки для противоракет в любой момент могут стать установками для крылатых ракет средней дальности», — сказал Путин.

Он отметил, что Пентагону на 2018 год выделены средства на создание мобильной ракетной системы наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров.

«Таким образом, США, по сути, ведут дело к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Всё время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются, так же как они в своё время последовательно и настойчиво занимались выходом из Договора по противоракетной обороне, что в конце концов, как нам известно, в одностороннем порядке и сделали. Разумеется, это всё серьёзно снижает уровень безопасности в Европе и в мире целом», — сказал Путин.