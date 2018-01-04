04.01.2018

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Путин подписал указ о возобновлении перелетов в Египет

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Это не повлечет за собой резкого роста турпотока из России, полагает известный российский журналист Александр Коц.

«Авиасообщение-то пока только с Каиром возобновили. Турфирмы сейчас конечно начнут автобусами до Шарма возить — через Синай. До первого нападения местных бармалеев. Посреди трассы.

Я как-то ехал из Шарма в Каир на такси. Там есть участок километров 150, на котором гражданские машины, собранные в колонну, едут в сопровождении вооруженного конвоя. На который я бы сильно не рассчитывал», — написал Коц в своем телеграмм-канале.