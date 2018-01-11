 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Путин считает, что Россия и Украина скоро помирятся


Президент РФ Владимир Путин считает ненормальными текущие отношения между Украиной и Россией.

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Об этом он заявил сегодня на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. Рассчитываю, что после решения вопроса на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений нет – будут нормализовываться отношения межгосударственные между Украиной и Россией», — сказал Путин.

Он напомнил, что в минувшем году торговый оборот между Россией и Украиной значительно вырос.

«Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальный ресурс для восстановления отношений в целом», — сказал Путин.

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