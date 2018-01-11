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Путин считает, что Россия и Украина скоро помирятся
Президент РФ Владимир Путин считает ненормальными текущие отношения между Украиной и Россией.
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Об этом он заявил сегодня на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. Рассчитываю, что после решения вопроса на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений нет – будут нормализовываться отношения межгосударственные между Украиной и Россией», — сказал Путин.
Он напомнил, что в минувшем году торговый оборот между Россией и Украиной значительно вырос.
«Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальный ресурс для восстановления отношений в целом», — сказал Путин.
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