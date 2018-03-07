07.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин: США «грубо и нагло» обманули Россию по Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что США его в первый раз обманули во время Евромайдана. Об этом он заявил в фильме «Мировопорядок 2018», который его автор Владимир Соловьев разместил сегодня в соцсетях.

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«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», сказал Путин.

Он рассказал, что уже после заключения соглашения между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами Евромайдана к нему обратились «американские партнеры».

«Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот», — сказал Путин.

Особенно поразило российского президента то, что американцы даже не попытались оправдаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали, что был эксцесс исполнителя, что мы этого не хотели, но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот. Они это сделали своими руками и не могут не поддерживать сегодняшнюю власть. Они загнали себя в угол», — сказал Путин.