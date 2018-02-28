28.02.2018, Москва, Владимир Гладков

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Путин требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР

Киев должен, наконец, начать прямые переговоры с республиками Донбасса, как это следует из Минских соглашений.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете о том, что, по сути, мы выступили инициаторами организации миссии ООН на юго-востоке Украины. Это идея впервые была предложена господином Порошенко – президентом Украины, и мне оставалось только публично её поддержать — и внести резолюцию.

Но, когда мы это сделали, этого оказалось недостаточно. Как вы знаете и как вы сейчас сказали, предлагается распространить эту миссию на всю территорию, хотя первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения. И мы исходим из того, что этого достаточно для того, чтобы миссия ООН выполнила эту роль.

Первоначально Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения их безопасности. Мы согласились. ОБСЕ отказались со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать.

В-третьих, есть опасение, что, как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон. Поэтому была высказана другая идея — поставить рядом миссию ООН, чтобы обеспечить их безопасность. Мы согласились.

После этого канцлер ФРГ в одном из телефонных разговоров поставила вопрос так: «Но ведь сотрудники ОБСЕ бывают и на границе между Россией и Украиной». Я с этим согласился, на что она заявила: «Так почему же они тогда они не должны быть на границе с Россией и Украиной»? Я ответил: «Да, ты, наверное, права, пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть, обеспечивать безопасность». Мы и на это пошли, но и этого оказалось недостаточно.

Теперь говорят: «Нет, нужно, чтобы они находились везде». То есть, фактически речь идёт о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль.

Россия «за» или «против»? Мы, как минимум, не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать.

Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование конфликтов подобного рода происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон?

Такой практики в мире просто не существует. Но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено в Минских соглашениях, с представителями этих непризнанных территорий.

Ну вот, сначала нужно сделать политические шаги по урегулированию, начать реализацию Минских соглашений, а потом уже думать о будущих шагах.

Сегодня нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Мы с этим согласны, давайте сделаем хотя бы этот шаг. Но, почему-то и этого делать не хотят и отказываются. Странно, но мы будем над этим работать вместе со всеми заинтересованными странами», – заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста.