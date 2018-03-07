07.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин: Воссоединение русских земель с Россией важнее санкций Запада

Президент РФ Владимир Путин допускает, что Запад спровоцировал Россию на решительные действия в Крыму. Об этом он заявил в фильме «Мировопорядок 2018», который его автор Владимир Соловьев разместил сегодня в соцсетях.

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«Мне иногда кажется, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — сказал Путин.

По его словам, он прекрасно понимал, что вслед за присоединением Крыма последуют санкции Запада.

«Но когда мы на одну чашу весов ставим судьбы миллионов людей, которые хотят вернуться в Россию, и сложности в отношениях с другими странами, первое несопоставимо важнее», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что окончательная победа в этом противостоянии будет за Россией.

«Наши оппоненты выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей в тактическом плане добиваются. Но я думаю, что в долгую мы все равно выиграем», — сказал Путин.