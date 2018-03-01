01.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Демография, Политика, Россия

Путин: ВОВ и «лихие 90-е» унесли равное количество людей


Россия потратит 3,4 триллиона рублей на меры демографического развития в ближайшие 6 лет. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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Президент отметил, что России в 20-м веке пережила два демографических провала: после Великой Отечественной войны и «реформ» 90-х, последствия от которых сопоставимы.

«В 2017 году численность трудоспособного населения сократилась на миллион. Эта тенденция сохранится. Мы можем столкнуться с отсутствием трудовых ресурсов. Необходимо обеспечить устойчивый естественный рост населения России», — сказал Путин.

Он заявил, что правительство намерено выделить регионам 50 млрд руб на создание 270 тысяч мест в яслях, чтобы молодые матери имели возможность выходить на работу.

«Мы продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За 5 лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Запускается программа обновления детских поликлиник», — сказал Путин.

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