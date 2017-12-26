26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Путин знал, что на Януковича нельзя положиться

США не считаются с интересами России на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

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«Кто вам сказал, что американцы ваши партнеры? У них нет партнеров, у них есть игра. Вы либо подчиняетесь их правилам, либо нет. Они решают: считаться с вами или нет. На Украине они не считаются с вами, а в Сирии считаются. Поэтому они поставили на Украину летальное оружие. Они не понимают, к чему это приведет», — сказал Кедми.

Он напомнил, как недавно бывший вице-президент США Джо Байден рассказал в своих мемуарах, что практически приказал Виктору Януковичу бежать с Украины.

«А Янукович об этом стыдливо молчал. Это объясняет, почему Россия так осторожно отнеслась к Януковичу. Она знала, с кем имеет дело, что на него нельзя положиться. Как Байден мог себе позволить позвонить Януковичу и давать ему указания? И это был не первый звонок», — сказал Кедми.