28.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Путину придется снова подключаться к освобождению российских граждан на Украине — Бабицкий

Лишь благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину смог состояться последний обмен военнопленными между сторонами конфликта в Донбассе.

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Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал российский военный журналист Андрей Бабицкий, отметивший, что совершенно не удивлён тому, что вчера произошло во время обмена пленными между Украиной и ЛДНР.

«Ситуация подобна той, что и была у Украины весь последний год. Они относятся к пленным, как к обменному материалу и разделяют его по категориям – «менее ценный материал», «более ценный материал». Вообще, я предполагаю, что данный обмен состоялся только потому, что Владимир Путин подключил рычаги влияния за пределами России, договаривался со своими европейскими партнерами, чтобы они оказали давление на руководство Украины», — полагает Бабицкий.

Он добавил, что Украина, скорее всего, будет добиваться освобождения своих диверсантов, заброшенных на территорию России.

«Всё то, что сейчас происходит – очень серьёзный вызов российскому президенту, который подключился к этому процессу и обеспечил его успех. Предполагаю, что он снова попробует применить своё влияние, и кого-то из пленных мы всё же получим обратно. По крайней мере, российских граждан, которых Украина отказалась выдавать. Что касается тех сорока, которые отказались возвращаться, я не исключаю того, что такое вполне могло быть. Люди были освобождены по приговору суда, отбыли свои сроки заключения, у них там дома, семьи, имущество. Потому пускаться в какой-то неведомый путь на территорию республик, может быть действительно некомфортно по разным жизненным обстоятельствам», — подчеркнул Бабицкий.