25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Пьяный одессит пытался заехать на Peugeot в супермаркет

В Одессе, нарушив Правила дорожного движения, водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дорожное приключение произошло на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим человек разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества», — говорится в сообщении.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), а также изъяли водительское удостоверение.