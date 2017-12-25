 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  1 342 просмотров
Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, Транспорт, Украина

Пьяный одессит пытался заехать на Peugeot в супермаркет


В Одессе, нарушив Правила дорожного движения, водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дорожное приключение произошло на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим человек разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества», — говорится в сообщении.

На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), а также изъяли водительское удостоверение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть