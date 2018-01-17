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Пьяный офицер ВСУ налихачил на смертоубийство
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, офицер украинской армии, ведя автомобиль на большой скорости, сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
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Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Несмотря на попытки командования ВСУ скрыть нарушения воинской дисциплины, в том числе регулярное употребление алкоголя личным составом, находящимся в зоне «АТО», зафиксированы новые факты нарушений. Так, 15 января, в районе населённого пункта Рубежное офицер 58-й мотопехотной бригады ВСУ, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил местного жителя.
По сообщению источника, в населённом пункте преступник передвигался со скоростью 140 километров в час. При выезде на пешеходный переход, он совершил наезд на 22-летнего местного жителя», − сообщил Андрей Марочко.
В результате ДТП молодой человек скончался, а военнослужащий задержан. По данному ЧП ведётся следствие.
Метки: Алкоголизм в ВСУ, Рубежное
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