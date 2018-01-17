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17.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Скандал, Украина

Пьяный офицер ВСУ налихачил на смертоубийство


Находясь в состоянии алкогольного опьянения, офицер украинской армии, ведя автомобиль на большой скорости, сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

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Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на попытки командования ВСУ скрыть нарушения воинской дисциплины, в том числе регулярное употребление алкоголя личным составом, находящимся в зоне «АТО», зафиксированы новые факты нарушений. Так, 15 января, в районе населённого пункта Рубежное офицер 58-й мотопехотной бригады ВСУ, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил местного жителя.

По сообщению источника, в населённом пункте преступник передвигался со скоростью 140 километров в час. При выезде на пешеходный переход, он совершил наезд на 22-летнего местного жителя», − сообщил Андрей Марочко.

В результате ДТП молодой человек скончался, а военнослужащий задержан. По данному ЧП ведётся следствие.

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