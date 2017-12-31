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31.12.2017, Николаев, Михаил Рябов
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Криминал, Украина

Пьяный украинский военный схвачен за угрозу подорвать отдел полиции


Ночью в воскресенье, 31 декабря, полицейские задержали служащего одной из военных частей Николаева, который позвонил на линию «102» и сообщил, что собирается взорвать Корабельный отдел полиции.

Об этом сообщает «Новостной Николаев».

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Патрульные задержали злоумышленника. Им оказался военнослужащий. Мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

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